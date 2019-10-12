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Siirt'te 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.10.2019 10:51Siirt'te 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Siirt'in kent merkezinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; 2 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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