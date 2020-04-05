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Siirt'te 2 köy, 3 mezra Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Siirt'te 2 köy, 3 mezra Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesinde 2 köy, 3 mezra Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

05.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:54
Siirt 'te 2 köy, 3 mezra Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde 2 köy, 3 mezra Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesine bağlı 2 köy, 3 mezra Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka köyü, Kayahisar köyü ve Kayalı Mezrası, Kesmetaş köyüne bağlı Bindal ve Ankebir Mezraları'nda, (Kesmetaş köy merkezi dahil değildir) ikamet eden bazı vatandaşlarımıza Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması ayrıca bu köy ve mezralara İstanbul ve diğer illerden gelişler ile birlikte bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması nedeniyle adı geçen köy ve mezralarımız 5-19 Nisan tarihleri arasında 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla yukarıda adı geçen köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir.
Yukarı da adı geçen köy ve mezralarımızda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır" denildi. Siirt’te 2 köy, 3 mezra Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

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Siirt'te 2 köy, 3 mezra Korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
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