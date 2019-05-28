28.05.2019 09:47
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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Tillo ilçesinde bağlı Çınarlısu Ko¨yu¨ kırsalında, I·l Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Res¸it Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada 
teröristlerden birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle 'Turuncu Kategori'de yer alan so¨zde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu 'Ferman Gabar' kod adlı Naif Meral olduğu kaydedildi.


- Ankara Tillo, Siirt, Güncel
Kaynak: DHA