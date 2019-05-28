Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Tillo ilçesinde bağlı Çınarlısu Ko¨yu¨ kırsalında, I·l Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Res¸it Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada

teröristlerden birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle 'Turuncu Kategori'de yer alan so¨zde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu 'Ferman Gabar' kod adlı Naif Maral olduğu kaydedildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA