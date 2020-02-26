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Siirt'te 3 bin öğrenciye LGS kitabı dağıtıldı

Siirt'te, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere kitap desteği sağlandı.

26.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:30Siirt'te 3 bin öğrenciye LGS kitabı dağıtıldı
'te, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere kitap desteği sağlandı.

Siirt Valiliği, Akademik Destek Projesi kapsamında il genelindeki tüm ortaokullarda destekleme ve yetiştirme kurslarında LGS'ye hazırlanan 3 bin öğrenciye konu anlatımlı soru bankası test kitabı dağıttı.
Siirt İbrahim Hakkı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılan Vali Ali Fuat Atik, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.
Atik, sınava girecek öğrencilere başarı diledi, disiplinli ve planlı çalışma konusunda tavsiyelerde bulundu.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Siirt Valiliği, Siirt, LGS, Güncel

Kaynak: AA

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