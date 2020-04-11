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Siirt'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 5 mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

11.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:02
Siirt'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı
Siirt 'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 5 mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunca Cevizlik, Kesmetaş ve Oya köyü ile Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat ve Bistan mezralarında karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Yerleşim yerlerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı kişilerle teması olanların da tespit edildiği aktarılan açıklamada, 3 köy ve 5 mezraya 14 gün giriş ve çıkışların yasaklandığı, vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Şirvan, Siirt, Güncel
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