Siirt'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 5 mezra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
11.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:02
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunca Cevizlik, Kesmetaş ve Oya köyü ile Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat ve Bistan mezralarında karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Yerleşim yerlerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı kişilerle teması olanların da tespit edildiği aktarılan açıklamada, 3 köy ve 5 mezraya 14 gün giriş ve çıkışların yasaklandığı, vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA