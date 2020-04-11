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Siirt'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı

Siirt'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 3 köy ve 5 mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

11.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:45
Siirt 'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 3 köy ve 5 mezra korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan'a bağlı Cevizlik, Kesmetaş ve Oya köyü ile Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat ve Bistan mezraları koron virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köy ve mezrada 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır" denildi. Siirt’te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şirvan, Siirt, 3. Sayfa
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