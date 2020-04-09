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Siirt'te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt'te kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:48
Siirt'te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Siirt 'te kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ederek huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçlar ile her türlü suça konu malzemelerin ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Serik İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranmakta olan O.K. isimli şahıs, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan O.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, Siirt Açık Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Siirt, 3. Sayfa
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