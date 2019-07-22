Haberler» Güncel» Haber

Siirt'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

22.07.2019 14:05 Siirt
Siirt'in Baykan ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis'ten Diyarbakır istikametine seyir halindeki taksiyi Baykan ilçe girişinde durdurdu.
Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 14 bin 196 lira idari para cezası uygulanan taksi şoförü Ö.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Bitlis, Baykan, Siirt, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:21   Oltuluların Kırdağ coşkusu
14:21   Yaylalarda beslenen kurbanlıklar pazara iniyor
14:21   Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) Ağustos ayında açıklanıyor
14:21   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a jet yanıt: Onlar yalancı
14:21   TOBFED'den "sahte vale" uyarısı
14:20   Türk Yıldızları'nın ve Solo Türk'ün prova uçuşları nefes kesti
14:20   "İsrail'in yıkımları sözde Yüzyılın Anlaşması planının parçası"