Siirt'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt
'in Baykan
ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis
'ten Diyarbakır istikametine seyir halindeki taksiyi Baykan ilçe girişinde durdurdu.
Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve 14 bin 196 lira idari para cezası uygulanan taksi şoförü Ö.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.