17.06.2019 16:42
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Siirt'te 40 kaçak göçmen yakalandı

Siirt

SİİRT'in Baykan ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrolünde durdurulan araçta, 40 kaçak göçmen yakalandı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrolünde durdurulan araçta, 40 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü Ö.E. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis'ten Diyarbakır'a göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Baykan'da kontrol noktası oluşturuldu. Saat 01.00 sıralarında durdurulan araçta, güvenlik güçlerince yapılan aramada, 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör olduğu tespit edilen sürücü Ö.E. ise gözaltına alındı.


- Siirt
Kaynak: DHA
Bitlis, Diyarbakır, Baykan, Siirt, Güncel

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