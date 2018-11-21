Siirt'te 400 Öğrenciye Mevlid-i Nebi Aşı Dağıtıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:55



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:55

Siirt'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftülüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Molla Halil İmam-Hatip ortaokulu öğrencilerine pilav, kavurma, ayran ve tatlıdan oluşan "Mevlid-i Nebi Aşı" dağıtıldı.Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları çerçevesinde Molla Halil İmam-Hatip ortaokulunda öğrenim gören 400 öğrenciye Mevlid-i Nebi yemeği dağıttıklarını söyleyen Siirt İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir, Biz de çocuklarımıza, gençlerimize hem ikram olsun hem de bugünün sevincine ortak etmek için hayır sahiplerimiz tarafından organize edilen yemeği ikram ettiklerini söyledi. Özdemir, "Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, güzel ahlaklı ve vatansever bireyler olarak yetişmesine her zaman destek verdiklerini bu hafta vesilesi ile bu etkinliği bu okulda gerçekleştirdik" dedi. - SİİRT