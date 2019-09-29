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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29.09.2019 20:43Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bu kapsamda, Siirt'te devam eden operasyonlar sonucu, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. Ayrıca açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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