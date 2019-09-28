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Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

28.09.2019 16:22Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, dün İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen ve 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği içinde olan, onlara malzeme ve erzak tespit eden ve takip ettikleri emniyet güçlerinin faaliyetleri hakkında teröristlere bilgi veren 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eruh ilçesindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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