Siirt'te 50 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Siirt
'te kar yağışı nedeniyle Şirvan
, Eruh
, Pervari
'de 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin
, Karşıkaya, Güzelbağ
, Karamık
, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak
, Karadayılar köyü yolları, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı
, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce
, Ormanlı
köyü yolları, Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz, Dağdüşü, Okçular
, Doğanca
, Cesurtepe, Erkantepe köyü yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 6 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor. - SİİRT
Şirvan, Kar, Siirt, Güncel
Kaynak: İHA