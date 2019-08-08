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Siirt'te 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

08.08.2019 13:36 Siirt'te 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında, Şırnak ilinden, Siirt'e gelen bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 510 paket kaçak sigara ile 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konularak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda 1 şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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