Siirt'te 517 polisle Narko - 56 uygulaması

56 uygulamasıSİİRT'te Narko-56 uygulaması kapsamında, 756 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

15.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:30
56 uygulaması
SİİRT'te Narko-56 uygulaması kapsamında, 756 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü'nce Narko-56 uygulaması kapsamında 517 personelle 5 mahallede uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda ekiplerce şok uygulama ve yürüyüş faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 756 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. 111 araç kontrol edildi. Aranan 4 kişi ise yakalandı. 6 bin 347 TL trafik cezası uygulanırken, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Siirt’te 517 polisle Narko - 56 uygulaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Siirt, Güncel, Haber

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