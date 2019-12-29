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Siirt'te 6 bin 100 ünite kan toplandı

Siirt'te 2019 yılında 6 bin 100 ünite kan toplandı.

29.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:36 Siirt'te 6 bin 100 ünite kan toplandı
'te 2019 yılında 6 bin 100 ünite kan toplandı.

Derneği Şube Başkanı Nihat Altunç, kan bağışında 2019 yılı hedeflediklerine ulaştıklarını belirten, bağış yapan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
2020'de 7 bin ünite kan toplamayı hedeflediklerini ile dile getiren Altunç, şunları kaydetti:

"Desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu olan ban bağışı geçen yılın başında yaptığımız çağrı ve kampanyalardan olumlu sonuç almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2020'de hedefi biraz daha yukarıya çıkartarak 7 bin ünite kan almayı amaçlıyoruz."

Kızılay, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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