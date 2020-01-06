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Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü

SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

06.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:47 Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü

SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki mahallesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Sedef Yıldırım, oturduğu apartmanın 6'nınca katındaki balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Sedef'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından  Yıldırım'ı ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Sedef Yıldırım, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Bahçelievler, Güncel

Kaynak: DHA

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