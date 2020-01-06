Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan Sedef Yıldırım (15), dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Sedef Yıldırım, oturduğu apartmanın 6'nınca katındaki balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Sedef'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Sedef Yıldırım, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.