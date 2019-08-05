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Siirt'te 7 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 7 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

05.08.2019 10:56 Siirt'te 7 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 7 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkez ilçesi Tuzkuyusu köyü, Yolbuldu mezrası mülki sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 490 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisinde ele geçirilen kaçak sigaralar imha edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 4 lira idari para cezası uygulanmış ve suçta kullanılan araç 14 gün süre ile trafikten men edilmiştir" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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