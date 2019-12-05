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Siirt'te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 8 adet eski dönemlere ait sikke ele geçirildi.

05.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56Siirt'te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi
'te bir araçta yapılan aramada 8 adet eski dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 'ta icra edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında şüphelenilen bir araçta ve içinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 8 adet sikke ve 1 adet dedektörün ele geçirildiğini bildirdi. Söz konusu olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, alınan talimatlar doğrultusunda şüphelilerin gözaltına alınarak soruşturmaya başlanıldığı belirtildi. - SİİRT

Aralık, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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