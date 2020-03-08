Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.
08.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:24
Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.
Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Sibel Güneş Tardu, 15 Temmuz Demokrasi meydanında toplanan baro üyeleri adına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadın olmaktan kaynaklı cinsiyet temelli ayrıcalığa karşı mücadele günü olduğunu belirtti.
Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınların yanında olduklarını belirten Tardu, şunları kaydetti:
"8 Mart, kadınların 'eşit işe eşit ücret' talebiyle eşitlik ve özgürleşme mücadelesini başlattığı, toplumsal alanda cinsiyet eşitliğinin tohumlarının atıldığı gündür. üm kadınların 8 Mart dünya kadılar gününü kutluyoruz."
Baro üyeleri açıklamanın ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlatan broşür dağıttı.
Etkinliğe Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek de katıldı.
Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Sibel Güneş Tardu, 15 Temmuz Demokrasi meydanında toplanan baro üyeleri adına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadın olmaktan kaynaklı cinsiyet temelli ayrıcalığa karşı mücadele günü olduğunu belirtti.
Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınların yanında olduklarını belirten Tardu, şunları kaydetti:
"8 Mart, kadınların 'eşit işe eşit ücret' talebiyle eşitlik ve özgürleşme mücadelesini başlattığı, toplumsal alanda cinsiyet eşitliğinin tohumlarının atıldığı gündür. üm kadınların 8 Mart dünya kadılar gününü kutluyoruz."
Baro üyeleri açıklamanın ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlatan broşür dağıttı.
Etkinliğe Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek de katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
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