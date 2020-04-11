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Siirt'te 9 noktada karantina uygulaması devam ediyor

Siirt'te 9 noktada karantina uygulaması devam ediyor Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 4 mezra, Pervari ilçesine bağlı bir köy ile kent merkezinde bir mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması devam ediyor.

11.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:55
Siirt 'te 9 noktada karantina uygulaması devam ediyor
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 4 mezra, Pervari ilçesine bağlı bir köy ile kent merkezinde bir mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması devam ediyor.
Şirvan ilçesine bağlı 3 köy ve 4 mezra, Pervari ilçesine bağlı bir köy ile kent merkezinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. Kent merkezi Çal Mahallesi, Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit, Taşyaka, Kayahisar köyü ve Kayalı mezrası,Yağcılar köyüne bağlı Gözlü mezrası, Kesmetaş köyüne bağlı Bindal ve Ankebir mezraları, Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyü giriş çıkışlar yasaklandı.
Köy ve mezralarda 14 günlük karantina uygulaması devam ediyor. Siirt’te 9 noktada karantina uygulaması devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Pervari, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa
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