Siirt'te aç kalan köpek sürüye saldırdı, çobanlar hayvanlarını böyle kurtardı

Kaynak: İHA

Siirt'te aç kalan köpek sürüye saldırdı, çobanlar hayvanlarını böyle kurtardıSİİRT - Siirt'te merada otlayan koyun sürüsüne köpek saldırdı. Köpek, çoban ve yanlarındaki köpekler tarafından uzaklaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyünde çoban Zeki Yıldız'ın otlattığı koyun sürüsüne, kırsalda aç kalan köpek saldırdı. Sürünün saldırıya uğradığını gören çobana ait köpekler, köpeği kovalayarak sürüden uzaklaştırdı. Tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.