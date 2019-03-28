28 Mart 2019, 00:08
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Siirt'te Aç Kalan Köpek Sürüye Saldırdı, Çobanlar Hayvanlarını Böyle Kurtardı

Siirt

Siirt'te aç kalan köpek sürüye saldırdı, çobanlar hayvanlarını böyle kurtardıSİİRT - Siirt'te merada otlayan koyun sürüsüne köpek saldırdı.

Siirt'te aç kalan köpek sürüye saldırdı, çobanlar hayvanlarını böyle kurtardı

SİİRT - Siirt'te merada otlayan koyun sürüsüne köpek saldırdı. Köpek, çoban ve yanlarındaki köpekler tarafından uzaklaştırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyünde çoban Zeki Yıldız'ın otlattığı koyun sürüsüne, kırsalda aç kalan köpek saldırdı. Sürünün saldırıya uğradığını gören çobana ait köpekler, köpeği kovalayarak sürüden uzaklaştırdı. Tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Siirt, Genel
Kaynak: İHA