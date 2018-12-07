Siirt'te Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Siirt
'te çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi gençler kurtardı. Bahçelievler Mahallesi
'nde kuaför Emir Bakır'a ait "Jülide" adlı kedi, iş yerinden kaçtıktan sonra Güres Caddesi'ndeki dut ağacına tırmandı.
Kedinin ağaçtan inemediğini gören iki genç, tırmandıkları ağaçta yaklaşık 30 dakika çabalayarak Jülide'yi indirdi. Bu sırada toplanan kalabalık, gençleri alkışladı.
Gençlere teşekkür eden Bakır, teslim aldığı kediyi iş yerine götürdü.
Kuaför,Bahçelievler Mahallesi,Siirt
07 Aralık 2018 Cuma 16:47