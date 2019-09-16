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Siirt'te Ahilik Haftası

Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (ESOB) oluşan bir heyet, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

16.09.2019 13:26Siirt'te Ahilik Haftası
Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (ESOB) oluşan bir heyet, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atik, ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, ahiliğin Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

ESOB Başkanı Cemal Koyuncu da 16-22 Eylül'de kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri hakkında Atik'e bilgi verdi.
Ziyarete, Ticaret İl Müdürü Abdurrezzak Aslan, oda başkanları ve yılın ahisi seçilen Şükrü Oduncu da katıldı.
Heyet ziyaret sonunda Atik'e çiçek verdi.

Ahilik Haftası, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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