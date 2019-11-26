Haberler » Güncel » Siirt'te akıl oyunları yarışması - Haber

Siirt'te akıl oyunları yarışması

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen akıl oyunları yarışması başladı.

26.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:58Siirt'te akıl oyunları yarışması
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen akıl oyunları yarışması başladı.
Halk Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan yarışmada, 150 öğrenci, sudoku, satranç ve tangram oyununda birbirleriyle yarışıyor.

3 gün sürecek yarışma sonunda dereceye girecek öğrenciler ödüllendirilecek.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Butur, amacı etkili iletişim, grup çalışmaları, problem çözme ve muhakeme kabiliyeti olan akıl oyunları yarışmasını başlattıklarını söyledi.

Butur, "Yarışmayı genişleterek yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Öğrenci sayısını da ikinci etapta 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız öğrencilerimizin öğretimiyle beraber kişisel gelişimini sağlamaktır." diye konuştu.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 Okul bahçesinde, boğazı kesilmiş köpek ölüsü bulundu
15:22 Siirt'te ilkokul öğrencilerinin yazdığı şiir kitabı için imza günü
15:21 Emekli başkomiser babasının öldürdüğü Nihal, toprağa verildi
15:21 83 FETÖ sanığına verilen hapis cezaları onandı
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
15:17 Mut Kitap Günleri başladı
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 15:23:33