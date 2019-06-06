Siirt'te akü deposunda çıkan yangın korkuttu

Siirt
Devlet Hastanesinin bodrum katında bulunan akü deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Devlet Hastanesinin bodrum katında bulunan akü deposunda elektrikte aşırı yüklenme sonucu yangın çıktı. Yangını gören hastane çalışanları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Siirt Belediyesi
itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin elektrik enerjisine aşırı yüklenmeden kaynaklandığı belirtildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
İtfaiye
, Siirt
, 3. Sayfa