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Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

28.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:11Siirt'te araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 'a bağlı Maden köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Nasih A. yönetimindeki 13 AS 301 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Nesih A. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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