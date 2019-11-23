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Siirt'te araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

23.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:48Siirt'te araç uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt karayolunda meydana geldi. Nail E. yönetimindeki 06 AEH 148 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Nail E. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı Nail E., Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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