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Siirt'te aranan terör şüphelileri yakalandı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

07.08.2019 11:37 Siirt'te aranan terör şüphelileri yakalandı
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla aranan 2 şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan aranan M.E. ve N.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Baykan ilçesine gelecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsı, ilçedeki yol kontrolünde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklandı" denildi. - SİİRT

Siirt, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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