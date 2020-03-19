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Siirt'te aşırı yağışlar heyelana neden oldu, işçiler ve sürücüler yolda mahsur kaldı

Siirt'te aşırı yağışlar heyelana neden oldu, işçiler ve sürücüler yolda mahsur kaldı Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı Eruh ilçesine bağlı Okçular köy yolunda heyelan meydana geldi.

19.03.2020 23:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:41
Siirt 'te aşırı yağışlar heyelana neden oldu, işçiler ve sürücüler yolda mahsur kaldı
SİİRT - Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı Eruh ilçesine bağlı Okçular köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeni ile yolda oyuk oluşurken işçiler ve araçlar bölgede mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Okçular köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle Kuşdalı, Tatlıpınar, Bilgili, Doğanca, Sığırlı, Erken, Çayırlı ve Yanıkses köy yolları ulaşıma kapandı. Okçular köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler ve işçiler yolda mahsur kaldı. Saatlerce bekleyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı.
Heyelan nedeni ile çukur açılan yolun tamir edilmesi için çalışma başlatıldı. Siirt’te aşırı yağışlar heyelana neden oldu, işçiler ve sürücüler yolda mahsur kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Siirt'te aşırı yağışlar heyelana neden oldu, işçiler ve sürücüler yolda mahsur kaldı
Etiketler : Siirt, 3. Sayfa

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