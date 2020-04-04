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Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı bir ahır çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ahırın çökmesi sonucu toprak altında kalan 10 keçi telef oldu.

04.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:19
Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı bir ahır çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu
Siirt 'te aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ahırın çökmesi sonucu toprak altında kalan 10 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Eruh ilçesi Dikboğaz köyünde aşırı yağışlardan dolayı Selim Aydoğan 'a ait evin ahırında göçük meydana geldi, ahırda bulunan 10 keçi telef oldu. Tek geçim kaynağının keçileri olduğunu belirten Selim Aydoğan yetkililerden yardım istedi. Aydoğan, "Dün akşam şiddetli yağıştan dolayı ahırımız çöktü, hayvanlarımız göçüğün altında kaldı. 10 tane hayvanımız vardı onlarda göçüğün altında kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydoğan, Selim, Siirt, 3. Sayfa
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