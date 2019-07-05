05.07.2019 14:05
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Siirt'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker hafif şekilde yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri zırhlı araç seyir halindeyken saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 asker yaralandı. Patlamada yaralanan 2 asker, Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Selami Deniz/İHA)
Kaynak: İHA
pervari, siirt, Güncel

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