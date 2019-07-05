Siirt
'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker yaralı
SİİRT - Siirt
'in Pervari
ilçesi kırsal kesiminde askerleri taşıyan zırhlı araç geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, 2 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Siirt
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri Zırhlı araç bugün saat 13.00 sıralarında geçerken patlama oldu. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 asker yaralandı. Patlamada yaralanan 2 asker, Siirt
Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.