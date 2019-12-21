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Siirt'te baraj havzasında kalan ağaçlar üniversite yerleşkesine naklediliyor

Siirt'te baraj suları altında kalacak mesire alanındaki ağaçlar Siirt Üniversitesine naklediliyor.

21.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:52 Siirt'te baraj havzasında kalan ağaçlar üniversite yerleşkesine naklediliyor
'te baraj suları altında kalacak mesire alanındaki ağaçlar Siirt Üniversitesine naklediliyor.
Su tutmaya başlayan Ilısu Barajı havzasında yer alan Başur mesire alanındaki bin 500 ağaç söküldükten sonra taşındıkları Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde yeniden toprakla buluşturuluyor.
Siirt Üniversitesi Yeşil Alan Müdürü Abdurrahman Yıldız, mesire alanındaki ağaçların su altında kalmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.
Ağaç sökme ve dikmelerin araçla yapıldığı aktaran Yıldız, "100 ağacı kampüsümüzde diktik. Bin 500 ağacın ardından Siirt Havalimanı'nda yeni yapılacak terminal binası dolayısıyla sökülecek 100 İran çamını getireceğiz." dedi.

Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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