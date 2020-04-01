Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Siirt'te baraj suyu yükseldi, mahsur kalan kediler kurtarıldı

- Siirt'te baraj suyu yükseldi, mahsur kalan kediler kurtarıldı Siirt kent merkezine bağlı Demirkaya köyünde Ilısu Baraj sularının yükselmesiyle evin damında mahsur kalan kediler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

01.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:00
- Siirt 'te baraj suyu yükseldi, mahsur kalan kediler kurtarıldı
SİİRT - Siirt kent merkezine bağlı Demirkaya köyünde Ilısu Baraj sularının yükselmesiyle evin damında mahsur kalan kediler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, baraj sularının yükselmesiyle Demirkaya köyünde kedilerin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durulu AFAD ve belediye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler suda ve evin damında kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 4 kedi, ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.
Bakımları yapılan kediler doğal ortamına bırakıldı. Siirt’te baraj suyu yükseldi, mahsur kalan kediler kurtarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, Ilısu, AFAD, Genel

Haberin Videosu :

Siirt'te baraj suyu yükseldi, mahsur kalan kediler kurtarıldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Siirt'te baraj suyu yükseldi, mahsur kalan kediler kurtarıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:35: Marmaris'in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı - Haberler 17:35: Eskişehir gazeteleri yayınını sürdürecek - Haberler 17:35: Erzurumlu umreciler karantina sonrası memleketlerine döndü - Haberler 17:34: Otomobiliyle çarptığı köpeği ölüme terk edip böyle kaçtı - Haberler 17:33: Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:55: Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı - Haberler 16:43: Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı - Haberler 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz 16:18: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi - Haberler 16:15: "Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın