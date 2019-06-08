Siirt'te bayramlaşma

HDP Siirt
İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı
dolayısıyla düzenlenen programda bir araya geldi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
ve beraberindeki heyet, il teşkilatındaki bayramlaşma programına katıldı. Temelli, buradaki ziyaretin ardından Siirt Belediyesine geçti.
Temelli, belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, partinin il yetkilileri, belediye başkanı ve milletvekilleriyle bir arada olduklarını söyledi.
Partililerin bayramını kutlayan Temelli, "Önemli bir başarıya hep birlikte imza attık. Bu sadece Siirt Belediyesinin kazanılması meselesi değildir. Bu, Türkiye
'de barış ve demokrasi mücadelesinin, o kararlı mücadelenin attığı büyük bir adımdır." dedi.
Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık
, ziyaretin sonunda Temelli ve beraberindekilere çeşitli hediyeler verdi.
Ziyarette, HDP Siirt Milletvekilleri Meral Danış Beştaş
ve Sıdık Taş
ile HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca
da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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