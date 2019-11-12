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Siirt'te bin 300 öğrenci aynı anda kitap okudu

Siirt'te bin 300 ilkokul öğrencisi aynı anda kitap okudu.

12.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:52Siirt'te bin 300 öğrenci aynı anda kitap okudu
'te bin 300 ilkokul öğrencisi aynı anda kitap okudu.

Mehmetçik İlkokulu tarafından Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte toplanan öğrenciler, öğretmen ve idarecilerle farkındalık oluşturmak için bir saat kitap okudu. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen bazı veliler de çocuklarına destek verdi.
Sınıfı öğretmeni Mehmet Terece kitap okumanın önemine işaret ederek, "Okul olarak her gün 20 dakika sınıfta kitap okuyoruz. Havanın güneşli olduğu günlerde ise okul bahçesinde yaptığımız etkinliğin bugünkü ayağını 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptık. Çocuklar için de farklı bir atmosfer oluştu. Her hafta çocuklara farklı kitaplar vererek bu etkinliğimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
Öğrenci Buse Beray da kitap okumanın önemine değinerek, "Kitap okumayı çok seviyorum. Herkes mutlaka evinde, iş yerinde kitap okumalı." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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