Haberler » 3. Sayfa » Siirt'te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber

Siirt'te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta yapılan aramada bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

27.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:47Siirt'te bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir araçta yapılan aramada bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni Eruh yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın tabanında ve tamponunda bulunan zulalara gizlenmiş haldeki çeşitli markalardan bin 540 adet paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigaraya el koyulmuştur. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt Valiliği, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:55 Uyuşturucu ile mücadele eden polislere başarı belgesi verildi
16:52 Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
16:49 İBB'den atılan 2 işçi işe iade davasını kazandı
16:46 MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor"
16:42 Ümraniye'de apartmanda çıkan yangında can pazarı
14:24 NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:15 Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 17:03:12