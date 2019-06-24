24.06.2019 11:55
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Siirt'te bir iş yerinin havuzuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Siirt

Siirt'te su dolu havuza düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası kurtarıldı.

Siirt 'te su dolu havuza düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Gökçebağ karayolu üzerinde Hüsnü Çal 'a ait inek mermer atölyesindeki su dolu havuza düştü. Mermer atölyesi çalışanları havuzdaki ineği fark etti. Atölye çalışanları, Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ulaşan ekipler 1 saat süren çalışma sonucunda halatlarla bağladıkları ineği kepçe yardımıyla sağ salim kurtararak sahibine teslim etti.

İnek sahibi Hüsnü Çal, ineğinin kurtarılmasına sevinirken, itfaiye ekiplerine de teşekkür etti. - SİİRT
Kaynak: İHA
İtfaiye , Siirt , 3. Sayfa

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