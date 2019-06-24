24.06.2019 18:34
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Siirt'te bir iş yerinin havuzuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Siirt'te bir iş yerinin havuzuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldıSİİRT - Siirt'te su dolu havuza düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası kurtarıldı.

Siirt 'te bir iş yerinin havuzuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
SİİRT - Siirt 'te su dolu havuza düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonrası kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt Gökçebağ karayolu üzerinde Hüsnü Çal 'a ait inek mermer atölyesindeki su dolu havuza düştü. Mermer atölyesi çalışanları havuzdaki ineği fark etti. Atölye çalışanları, Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ulaşan ekipler 1 saat süren çalışma sonucunda halatlarla bağladıkları ineği kepçe yardımıyla sağ salim kurtararak sahibine teslim etti.
İnek sahibi Hüsnü Çal , ineğinin kurtarılmasına sevinirken, itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.Siirt'te bir iş yerinin havuzuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA
Siirt , İtfaiye , 3. Sayfa

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