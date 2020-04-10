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Siirt'te bir köy ile bir mezra karantinaya alındı

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyündeki Gözlü mezrası, koronovirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

10.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:58
Siirt'te bir köy ile bir mezra karantinaya alındı

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyündeki Gözlü mezrası, koronovirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Pervari ilçesine bağlı Tuzluca köyü ve Şirvan ilçesindeki Yağcılar köyünün Gözlü mezrasında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya ilişkin Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyünde koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrasında ikamet eden bazı vatandaşlarımıza koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, İstanbul ve diğer illerden gelişlerle birlikte bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Yağcılar, Pervari, Şirvan, Güncel
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