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Siirt'te bir köy ve mezra karantinaya alındı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrası korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

10.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:33
Siirt'te bir köy ve mezra karantinaya alındı
Siirt 'in Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrası korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçesine bağlı Tuzcular köyü ile Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrasının korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köy ve mezrada 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Etiketler: Yağcılar, Pervari, Şirvan, Siirt, Güncel
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