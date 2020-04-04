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Siirt'te bir mahalle karantinaya alındı

Siirt'te bir mahalle karantinaya alındı Alınan kararla merkez Çal mahallesi'nde karantina uygulaması başladı Siirt'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı.

04.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:20
Siirt 'te bir mahalle karantinaya alındı
Alınan kararla merkez Çal mahallesi'nde karantina uygulaması başladı
SİİRT - Siirt'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, saat 08.00'den itibaren vatandaşları Covit-19 salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan merkez Çal Mahallesi'nde karantina uygulaması başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, giriş ve çıkışlarını barikatla kapattığı mahallede yolları da kontrol altına aldı. Mahallenin Aydınlar Caddesi'ne çıkan yolunda önlem alan ekipler, vatandaşları sosyal mesafeleri koruması ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması konusunda uyardı. Mahalledeki karantina, ikinci bir karara kadar devam edecek. Siirt’te bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Siirt, Çal, 3. Sayfa

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Siirt'te bir mahalle karantinaya alındı
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