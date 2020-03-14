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Siirt'te çalınan motosiklet 12 saat sonra bulundu

Siirt'te çalınan motosiklet, 12 saat sonra bulundu.

14.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:16
Siirt'te çalınan motosiklet 12 saat sonra bulundu
Siirt 'te çalınan motosiklet, 12 saat sonra bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Burak Bakır'a (27) ait motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde evinin önünden düz kontak yapılarak çalındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bakır'ın ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada, Siirt Kurtalan yolu 6. kilometresinde motosikleti terk edilmiş halde buldu.
Motosiklet , polis ekiplerinin incelemesinin ardından sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Burak, Motosiklet, Siirt, Güncel

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