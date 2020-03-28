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Siirt'te camiler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulacak

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin ikinci emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

28.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:59
Siirt'te camiler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulacak
Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerin ikinci emre kadar kapalı tutulacağı bildirildi.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Siirt Pandemi Kurulu toplantısında "İl ve ilçe müftülüklerine bağlı bulunan camilerde merkezi sitemle ezan okunmasına, vakit namazlarında da camilerin kapatılmasına" karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Ahmet Altıok, alınan karar gereği ezanların merkezi sistemle okunacağını belirtti.
Merkezi sistemle ezan okunmasının yeterli olduğunu ifade eden Altıok, şunları bildirdi:
"Başka camilerde ferdi olarak ezan okunmasına gerek yok. Bu karar il idare kurullarının kararıdır. Herkesin farkında olmadan taşıyıcı olabileceği vurgulanan toplantıda devletimiz tüm kurum ve kurulları ile vatandaşlarımızın sağlığı için seferber olmuştur. Durum daha kötüye gitmeden bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Vatandaşlardan kendi evlerinde de virüs tehdidine karşı tedbirli davranmalarını istiyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin."
Altıok, lavaboları camiden ayrı olan Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi ve iş merkezlerinde yer alan camilerin lavabo ve abdest yerlerinin ihtiyaç olması halinde açık kalacağını belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Güncel

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