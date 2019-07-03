03.07.2019 22:46
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Siirt'te çatışma: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt'te çatışma: 1 asker şehit, 1 asker yaralı SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Siirt'te çatışma: 1 asker şehit, 1 asker yaralı SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı, operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist yaralandığı tespit edilmiştir. 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir" denildi. Siirt'te çatışma: 1 asker şehit, 1 asker yaralı
Kaynak: İHA
Siirt, 3. Sayfa

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