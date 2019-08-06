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Siirt'te çayda bulunan kamyonet jandarma tarafından çıkarıldı

Siirt'te çayda bulunan kamyonet jandarma tarafından çıkarıldıSİİRT - Siirt'te Botan Çayı'ndaki su seviyesinin düşürülmesinin ardından suda bulunan kamyonet çıkarıldı.

06.08.2019 18:46
Siirt'te çayda bulunan kamyonet jandarma tarafından çıkarıldı
Siirt'te çayda bulunan kamyonet jandarma tarafından çıkarıldı
SİİRT - Siirt'te Botan Çayı'ndaki su seviyesinin düşürülmesinin ardından suda bulunan kamyonet çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Meydandere köyü yakınlarında uzun süredir su altında olduğu tahmin edilen aracın sudan çıkarılması için çalışma başlattı. Barajlarının kapakları kapatılarak, çaydaki su seviyesi düşürüldü. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, gerekli incelemenin ardından aracı, iş makinesi yardımıyla sudan çıkardı. 56 AZ 556 plakalı siyah renkli aracın kime ait olduğu ve suya nasıl düştüğü araştırılıyor.

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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