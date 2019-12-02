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Siirt'te cezaevinde tatbikat

SİİRT E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma ekipleri tarafından meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat düzenledi.

02.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:01Siirt'te cezaevinde tatbikat

SİİRT E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda jandarma ekipleri tarafından meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat düzenledi.

İl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı birlikler, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tatbikat düzenledi. 241 jandarma personelinin katılımıyla isyan, doğal afet, yangın ve benzeri olaylara karşısı yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikat kapsamında jandarma ekipleri, tutukluların bulunduğu koğuşlara girerek arama da yaptı.



Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

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